تنبيه لأهالي جازان.. أمطار غزيرة تستمر حتى التاسعة مساء

تواصل – فريق التحرير:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة جازان بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأعلن الدفاع المدني، عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( أبو عريش ، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا ) حتى الساعة 9 مساءً.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.