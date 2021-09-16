تعرف على الوقت المناسب لطفلك خلف الشاشات بحسب عمره

تواصل – وكالات :

غالباً ما يستخدم الأطفال المدمنون على الشاشات أسلوب التلاعب لتحقيق هدفهم بالجلوس خلف أجهزتهم، وعلى سبيل المثال، إذا حاول الطفل التسلل أو إدخال جهازه اللوحي إلى غرفة نومه في المساء أو إنكار المدة التي أمضاها عليه، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم حدود استخدام الشاشات.

ويمكن أن يؤثر الوقت المفرط أمام الشاشات على الصحة البدنية للطفل. وأظهرت الدراسات أن أنماط النوم المتقطعة، وآلام الرقبة المزمنة، والوضعية السيئ، وتأخر الكلام، والتفاعلات الاجتماعية المتقلبة يمكن أن تكون كلها نتيجة لقضاء وقت طويل أمام الشاشات، بحسب ما ذكره موقع 24.

وفيما يلي بعض النصائح للتعامل مع الشاشات بحسب عمر الطفل:

– حتى 18 شهرًا من العمر تستخدم الشاشة للدردشة المرئية مع شخص بالغ (على سبيل المثال، مع أحد الوالدين خارج المدينة).

– يجب أن يقتصر وقت مشاهدة الشاشة بين 18 و24 شهرًا على مشاهدة البرامج التعليمية مع مقدم الرعاية.

– بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات، حدد وقت الشاشة غير التعليمي بحوالي ساعة واحدة في أيام الأسبوع و3 ساعات في أيام عطلة نهاية الأسبوع.

– بالنسبة للأعمار من 6 أعوام فما فوق، شجع العادات الصحية وقلل من الأنشطة التي تشمل الشاشات.

– أغلق جميع الشاشات أثناء الوجبات والنزهات العائلية.

– تعرف على أدوات الرقابة الأبوية واستخدمها.

– تجنب استخدام الشاشات لوقف نوبات الغضب لدى الطفل.

– أغلق الشاشات وأخرجها من غرف النوم قبل 30-60 دقيقة من موعد نوم الأطفال