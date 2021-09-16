وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الشؤون المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– مدير مكتب الإستراتيجية وإدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)