«المياه الوطنية» تحدد القنوات الرقمية لتلقي الشكاوى وخدمة العملاء

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حددت شركة المياه الوطنية القنوات الرقمية لخدمة العلماء وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

وأوضحت الشركة، أن القنوات الرقمية لخدمة العلماء تشمل ما يلي:

• تطبيق المياه الوطنية

• الفرع الالكتروني e.nwc.com.sa

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية، بالتفصيل، خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.

وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.

– اختيار «الشكاوى».

– اختيار نوع الشكوى «إمداد مياه» وتحديد الفئة الفرعية.

– كتابة تفاصيل الشكوى.

– تقديم الطلب.