«المياه الوطنية» تحدد القنوات الرقمية لتلقي الشكاوى وخدمة العملاء

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حددت شركة المياه الوطنية القنوات الرقمية لخدمة العلماء وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.
وأوضحت الشركة، أن القنوات الرقمية لخدمة العلماء تشمل ما يلي:
• تطبيق المياه الوطنية
• الفرع الالكتروني e.nwc.com.sa
وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية، بالتفصيل، خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية.
وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يمكن تقديم شكوى انقطاع المياه عبر القنوات الرقمية من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.
– اختيار «الشكاوى».
– اختيار نوع الشكوى «إمداد مياه» وتحديد الفئة الفرعية.
– كتابة تفاصيل الشكوى.
– تقديم الطلب.