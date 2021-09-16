شاهد.. هطول امطار رعدية بـ«المجاردة» بمنطقة عسير

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو لهطول أمطار رعدية علىمحافظة المجاردة بمنطقة عسير.

ويوضح المقطع المتداول هطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية بمركز ثربان غرب محافظة المجاردة اليوم الخميس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.