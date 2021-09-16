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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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برعاية «تواصل».. ورشة عمل تدريبية لمنسوبي «جمعية غراس»

برعاية «تواصل».. ورشة عمل تدريبية لمنسوبي «جمعية غراس»
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت صحيفة تواصل الالكترونية، مساء أمس الأربعاء 8 / 2 / 1443هـ، ورشة عمل تدريبية بعنوان: “صناعة المحتوى الإعلامي” تضمنت أهم صفات ومهارات موظف الاتصال المؤسسي، وصناعة المادة الصحفية، وأسرار وقواعد إعداد المحتوى الإبداعي.

وقدم الورشة التدريبية المستشار والمدرب الإعلامي جيلاني شايق الشمراني، وشملت منسوبي جمعية غراس لتنمية الطفل، استعرض فيها أسس عمل موظف العلاقات، وأنواع الخبر الصحفي وفنّ الاختصار، وكاريزما رجل العلاقات الناجح، ولغة الجسد وتأثيرها.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية غراس سامي بن عبدالله المهنا عن شكره لصحيفة “تواصل” على مبادرتها التدريبية التي تسهم بشكل فاعل في صقل مهارات العاملين في الجمعية وعلى رأسهم العاملون في قسم الاتصال المؤسسي، كما ثمّن للمدرب ما قدمه من معلومات قيّمة أثناء الورشة التدريبية.

تأتي هذه الدورات في إطار البرامج والمبادرات التي تنفذها صحيفة “تواصل”، وتستهدف العاملين في الجهات الخيرية لتنمية مهاراتهم الإعلامية.

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