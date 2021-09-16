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القبض على 10 مخالفين سرقوا معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء بالرياض

القبض على 10 مخالفين سرقوا معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء بالرياض
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تواصل – واس :

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على (10) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل سرقوا معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (10) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، (4) من الجنسية السورية، و(4) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الفلسطينية، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء بعد الترصد للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.

وأوضح أنه قد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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