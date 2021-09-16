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«هدف» يوضح شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

«هدف» يوضح شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الشروط الضرورية اللازمة وضوابط الاستحقاق اللازمة توافرها في المتقدم للتسجيل بالبرنامج وتتمثل في:

– أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملاً في القطاع العام أو الخاص، أو باحثاً عن عمل.

– أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية

– أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج “دعم الشهادات المهنية الاحترافية”.

– أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

– ألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

– أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

– لا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية سواءً كانت الزامية للشهادة أو غير إلزامية.

– عدم ارفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.

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