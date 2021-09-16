الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«باحثون»: احتمال السكتات الدماغية يزداد بنسبة 80 % في وقت محدد من اليوم

«باحثون»: احتمال السكتات الدماغية يزداد بنسبة 80 % في وقت محدد من اليوم
0

تواصل – وكالات:

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع إمداد دماغ المريض بالدم، والذي بدوره يمنع الأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ. وكلما أسرع المريض في تلقي العلاج من السكتة الدماغية، كلما قل الضرر المحتمل.

وأظهرت دراسة حديثة أن هناك فترة معينة من اليوم يكون فيها الناس أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. ووفقًا للدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية، فإن الإنسان أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للإصابة بسكتة دماغية بين الساعة 6 صباحًا و12 ظهرًا مقارنةً بوقت لاحق من اليوم،بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال الباحثون إن هذا مثال على “الاختلاف اليومي”، حيث توجد اختلافات في المخاطر بناءً على دورة الإيقاع اليومي على مدار 24 ساعة.

وبالنسبة للدراسة، أجرى الفريق تحليلًا لـ 31 منشورًا مع بيانات أولية من 11816 مريضًا بالسكتة الدماغية. وقال الباحثون “كانت هناك زيادة بنسبة 49 في المائة في جميع أنواع السكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا والظهيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 79 في المائة عن الخطر الطبيعي للـ 18 ساعة الأخرى من اليوم. وكان هناك 29 في المائة أقل لحالات السكتات الدماغية بين منتصف الليل والسادسة صباحا، بانخفاض 35 في المائة مقارنة مع 18 ساعة أخرى في اليوم”.

وأضاف الباحثون أن الأنواع الثلاثة من السكتات الدماغية كانت “أكثر خطورة بكثير” خلال هذه الفترة الزمنية. وخلص الباحثون إلى أن هذه البيانات تدعم وجود نمط يومي في بداية السكتة الدماغية، مع وجود مخاطر أعلى بشكل ملحوظ في الصباح.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 75 إصابة و5 حالات وفاة و66 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 75 إصابة و5 حالات وفاة و66 حالة تعافي

أفضل 5 مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة

أفضل 5 مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ والغازات الزائدة

«فهد الطبية» توضح مفهوم «إنتان الدم».. أعراضه وطرق علاجه

«فهد الطبية» توضح مفهوم «إنتان الدم».. أعراضه وطرق علاجه

أبرزها «الكيك والكرواسون».. استشاري يوضح ضرر «الأغذية الفارغة» على صحة الأطفال (فيديو)

أبرزها «الكيك والكرواسون».. استشاري يوضح ضرر «الأغذية الفارغة» على صحة الأطفال (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>