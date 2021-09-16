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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل.. موعد ورابط التقديم

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل.. موعد ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، على نظام العقود المؤقتة على نظام العقود المؤقتة تابعة معهد البحوث والاستشارات، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– حارس أمن (للجنسين).

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– مفتش وحدة سعودي قاب (للرجال).
شروط وظائف جامعة الملك فيصل:

وبيّنت الجامعة أن شروط الوظائف والمستندات المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل في المجال المطلوب.

– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

– إرفاق ملف واحد بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: (سيرة ذاتية للمتقدم، وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، وصورة من الخبرات العلمية والعملية إن وجدت).
التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 8 صفر 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 11 صفر 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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