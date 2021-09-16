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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عناوين صحف المملكة.. ولي العهد يُطلق برنامجًا لتعزيز تنافسية المواطنين

عناوين صحف المملكة.. ولي العهد يُطلق برنامجًا لتعزيز تنافسية المواطنين
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تواصل – واس:

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

تحت رعاية خادم الحرمين.. معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق مطلع أكتوبر

ولي العهد يُطلق برنامجًا لتعزيز تنافسية السعوديين.. ويؤكد ثقته بقدرات كل مواطن

الأمير محمد بن سلمان يتلقى رسالتين من ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء

أمير الرياض بالنيابة يطلع على العمليات الميدانية للأمن البيئي

وزير الصحة يدشن “مكن”

الصحة تسجل 88 إصابة وتُشدد على أهمية الجرعة الثانية

نقاش خليجي لتعظيم الاستفادة من مشروع “الحزام والطريق”

عقب 35 عاماً.. خبراء ألمان يقيسون إشعاعات كارثة تشيرنوبل

كوريا الشمالية تحذر الصين بصواريخ باليستية

وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( العبث الإيراني ): الرؤية الإيرانية بصلفها المعتاد المدفوع بأطماعها التوسعية؛ تئد كل الرؤى المعتدلة وتقطع آمال التعايش والسلام، كما اعتادت فعل ذلك مرة بعد أخرى، مضطرةً دول المنطقة لاتخاذ مواقف أكثر حدة لمواجهة وإيقاف جموحها، وحماية المنطقة من الطيش والصلف الإيراني الممجوج.

وكتبت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( التنمية البشرية ) : تمكين المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً، يعد هدفا رئيسيا لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز القيم، وتطوير مهارات المستقبل ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة.

وأكدت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( حتى لا تنتهك البيانات ) : في العقد الماضي تطورت الحياة الاجتماعية للبشرية بشكل سريع لا يمكن تصوره، خصوصا مع دخول التقنية كل منشأة ومنزل، وسهولة استخدامها في أي مكان وزمان. وجاء التحول متزامنا مع تزايد سرعات شبكات الاتصال والأجهزة الإلكترونية، ما أدى إلى نقل البيانات بسرعة ودقة كبيرة. ومكنت هذه التطورات مجتمعة من تحقيق تحول وتغيير جذري في الحكومة الإلكترونية، خاصة مع تسارع إجراءات الحصول على الخدمات واستخراج السجلات والوثائق الشخصية.

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«قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ ».. تلاوة للشيخ «غزاوي» من المسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

«شؤون الحرمين» تجري صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

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