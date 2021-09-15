الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الداخلية» تحدد عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة

«الداخلية» تحدد عقوبة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة
0

تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الداخلية، أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة الفرد 1000 ريال، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 10000 ريال.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية ترك مسافة كافية بين المرء والآخرين للوقاية من انتشار كورونا والحفاظ على صحة الجميع.

مواد ذات صلة

«الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف

«الخطوط السعودية» تعلن استئناف رحلاتها بين أبها والطائف

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن دهس آخر بسيارته في الجوف

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن دهس آخر بسيارته في الجوف

«عدة طعنات بسكين».. تنفيذ حُكم القتل قصاصا بوافد يمني قتل آخر في جدة

«عدة طعنات بسكين».. تنفيذ حُكم القتل قصاصا بوافد يمني قتل آخر في جدة

«قتل آخر بطلقات نارية» تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بعسير

«قتل آخر بطلقات نارية» تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بعسير

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>