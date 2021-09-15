القبض على مواطن اعتدى على امرأة بـ«الخرج»

تواصل – واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.