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مقارنة بين « Apple Watch 7» و «Galaxy Watch 4».. المزايا والسعر

مقارنة بين « Apple Watch 7» و «Galaxy Watch 4».. المزايا والسعر
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة ”Apple“ الأمريكية عن النسخة الجديدة من ساعتها الذكية Apple Watch 7، خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته، مساء يوم الثلاثاء، لتدخل في منافسة قوية مع Galaxy Watch 4 التي طرحتها شركة ”سامسونج“ قبل أقل من شهر.

وبحسب موقع ”كومبيوتر هوي“، تهدف الشركتان إلى السيطرة على سوق الساعات الذكية، خلال العام 2022، ولديهما كل ما يلزم للقيام بذلك.

وأضاف الموقع: ”يجب توضيح أنه عند اختيار إحدى الساعتين، فإن أهم شيء هو معرفة أن ساعة Watch Series 7 تعمل مع هواتف iPhone فقط، وتفعل Galaxy Watch 4 الشيء نفسه لكن مع هواتف أندرويد“.

وتأتي الساعتان بأحجام متقاربة، حيث تتوافر نسختان من Galaxy Watch 4، إحداهما 40 ملم بشاشة 1.19 بوصة، والأخرى 44 ملم بشاشة 1.40 بوصة، وكلتاهما من نوع AMOLED بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة إلى Watch Series 7، فتأتي بنسختين، إحداهما 41 ملم، والأخرى 45 ملم، بزيادة في الحجم عن الإصدارات السابقة لـ Apple Watch السابقة والتي كانت 40 و44 ملم، ويحتوي الجيل الجديد على شاشة أكبر بـ 20% وأنحف بـ 40%.

وفيما يتعلق بالمستشعرات، لم تتحسن Watch Series 7 عن نسخة Series 6 التي تحافظ على مستشعرات ECG، والأكسجين في الدم، بينما تضمنت Galaxy Watch 4 مستشعرًا جديدًا، لتقنية تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA)، مع توفير بيانات قياس تكوين العظام، ونسب الدهون في العضلات والأنسجة في جسم الإنسان.

وبالنسبة لأنظمة التشغيل، تستخدم Galaxy Watch 4 نظام التشغيل Wear، ما يعني وجود المزيد من تطبيقات وخدمات جوجل المتاحة، مثل: يوتيوب موسيقى، وخرائط جوجل، ومتجر جوجل، ويحتوي Wear OS بلا شك على مكتبة أكبر بكثير من Tizen، وهو نظام التشغيل السابق من سامسونج.

كما تأتي Galaxy Watch 4 بسعة تخزين داخلية تبلغ 16 جيجا بايت، و1.5 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومجموعة شرائح Exynos W920 ثنائية النواة، وتعد أسرع بنسبة 20% من سابقتها، وكل هذا يقدم Galaxy Watch 4 خطوة على سابقتها.

أما بالنسبة لـ Watch Series 7، فتعمل بنظام watchOS الخاص بشركة Apple بنسختها الثامنة، ويعد هذا نظام تشغيل متكامل وسهل الاستخدام، مع مجموعة جيدة من التطبيقات، بما فيها العديد من تطبيقات جوجل، بالإضافة لخيارات Apple الخاصة.

وفيما يتعلق بالأسعار، تبلغ تكلفة ساعة Galaxy Watch 7 مقاس 40 ملم 249.99 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة نسخة 44 ملم 279.99 دولارًا أمريكيًا، في حين تبدأ Apple Watch Series 7 بسعر 399 دولارًا للطراز القياسي.

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