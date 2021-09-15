متى يستحق صاحب المركبة تعويضاً عن ضرر نتج عن مواقع العمل؟ (فيديو)

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أوضح وكيل بلدية القطيف لشؤون البلديات، المهندس مساعد القحطاني، أنه في حال تضرر المركبة بسبب العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر.

وقال القحطاني، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” في قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن الموقع إذا كان تحت العمل ولا يوجد به وسائل سلامة يتم تغريم المقاول ويدفع التعويضات لصاحب السيارة المتضررة.

وأضاف أنه في حال وجود وسائل السلامة في موقع أعمال الطرق يتحمل صاحب السيارة المسؤولية.

وتابع أن بلاغات تعويض المركبات المتضررة من الطرق تُقدم عن طريق الرقم (940) لبلاغات الأمانة، وعلى الفور تخرج الفرق للموقع للتأكد من البلاغ ومعالجته.