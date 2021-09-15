القبض على قائد مركبة تحرّش بامرأة وضايقها على طريق رئيسي بعسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على قائد مركبة تحرّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تحرُّش قائد مركبة بامرأة ومضايقتها على أحد الطرق الرئيسة بمدينة أبها، فقد تمكّنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه،وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.