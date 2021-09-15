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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في «قلوة»

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في «قلوة»
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض محافظة “قلوة” اليوم الأربعاء لأمطار غزيرة وجريان للسيول.

ووثق المقطع، الذي نشره حساب طقس العرب عبر حسابه في “تويتر”، جريان السيول في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الأوسط والشمالي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزئيين الأوسط والشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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