استدعاء 395 مركبة مرسيدس «G-Class» لخلل يزيد احتمالية الحوادث

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 395 مركبة مرسيدس “G-Class” موديل “2018-2020” لوجود خلل في نظام قفل المحور الخلفي.

وأضافت أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق المكابح مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

ودعت أصحاب هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال مركز استدعاء المنتجات المعيبة عبر الرابط التالي (هنا) ، وكذلك التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.