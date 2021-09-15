الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«إمرأة بلا فرامل».. قصة مرض غريب لسيدة مسنة ثقيلة الحركة إذا وقفت ركضت دون تحكم

«إمرأة بلا فرامل».. قصة مرض غريب لسيدة مسنة ثقيلة الحركة إذا وقفت ركضت دون تحكم
0

تواصل – فريق التحرير:

روى الأستاذ الدكتور عبدالله بن سلطان السبيعي، استشاري وبروفيسور ‎‎الطب النفسي بمركز إدراك الطبي بالرياض، قصة امرأة تعاني من مرض عجيب.

ويقول السبيعي في تفاصيل القصة : “دخل أبوعبدالله يمسك بيدي سيدة مسنة، حتى أجلسها بصعوبة على الكرسي، وبدأ الحديث قائلاً : هذه زوجتي أم عبدالله، عمرها 60 عاماً، نشأت في أسرة فقيرة، توفيت أمها وهي في عمر 4 سنوات، وعاشت مع جدتها الكفيفة سنتين”.

وأضاف: “بعد ذلك تزوجا والدها من امرأة أخرى، وعاشت معها أسوأ سنوات العمر، كانت تدرس وتخدم في البيت، تنظف وتطبخ وتغسل وتهتم بإخوانها وتتعرض مع ذلك للتعذيب حتى التجويع والضرب.

وتابع: “تزوجتها وتأخرت في الحمل 10 سنوات، ثم رزقنا الله بعبدالله ونورة وصالحة، وبيان عندها داون منغولية”.

واسترسل: “كرست حياتها كلها لهم وكانت تخاف عليهم وتحرص على دراستهم وتحمل همهم الكبير كأنه صغير، والحمد لله كانت طيبة إلى قبل خمس سنوات، بعد وفاة أخيها الكبير، أصبح عندها تبلد قوي، ولم تعد تتحدث كثيراً، وكل شيء صعب عليها حتى مسكة الفنجان،وحركتها بطيئة وثقيلة، أصبحنا نجعلها تقوم وتجلس لكن إذا قامت لتحضر شيئاً، انطلقت تركض وأوقات تقع على أحد جانبيها وتقول “ما أقدر أمسك فرامل”.

وأشار إلى أن أم عبدالله كانت تبدو أكبر من سنها بعشرين عاماً، وقليلة الحركة ويداها ملتصقتان بجنبيها طوال الجلوس، ووجها يخلو من أي تعبير لا ابتسامة ولا تفاعل ولا ترمش بعينيها”.

وأوضح أنها لم تضف أي معلومات سوى أنها قالت بصوت ضعيف مرتعش أنها تشعر بضيق وصعوبة في البلع”.

وفي نهاية القصة وجه الدكتور السبيعي عدداً من الأسئلة لمتابعيه حول حالة أم عبدالله، قائلاً: ما هي مشكلة أم عبدالله؟ وما هي الأعراض الدالة على ذلك، ولماذا تقول ان ليس عندها فرامل؟.

الصورة

مواد ذات صلة

«العنف الأسري» يعلق على حالة تعرض امرأة وأطفالها للتعنيف

«العنف الأسري» يعلق على حالة تعرض امرأة وأطفالها للتعنيف

سيارة تقودها امرأة تدهس رجلا وتقتحم محل أدوات طبية بالرياض (فيديو)

سيارة تقودها امرأة تدهس رجلا وتقتحم محل أدوات طبية بالرياض (فيديو)

تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي

تحديد هوية 3 مواطنين في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج والقبض على المعتدي

أفعال وسلوكيات خادشة.. ضبط مقيم تحرش بامرأة داخل مركبتها في القصيم (فيديو)

أفعال وسلوكيات خادشة.. ضبط مقيم تحرش بامرأة داخل مركبتها في القصيم (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة