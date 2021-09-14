رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البرية الإماراتية

تواصل – أحمد المحلي:

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد بن راشد علي الشحي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الامور ذات الاهتمام العسكري المشترك.

حضر اللقاء قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير ومدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

فيما حضره من الجانب الاماراتي الملحق العسكري الإماراتي في المملكة وعدد من كبار ضباط القوات البرية الإماراتية.