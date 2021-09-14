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القبض على مواطن دهس فتاتين ولاذ بالهرب في القصيم (فيديو)

القبض على مواطن دهس فتاتين ولاذ بالهرب في القصيم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل.

وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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