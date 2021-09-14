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نائب وزير الصناعة يكشف عدد مصانع الدواء بالمملكة وحجم السوق المحلي (فيديو)

نائب وزير الصناعة يكشف عدد مصانع الدواء بالمملكة وحجم السوق المحلي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، عن أعداد المصانع الدوائية في المملكة.

وأوضح “الزامل” خلال كلمته في افتتاح “قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021″، أن عدد المصانع الدوائية في المملكة يفوق 40 مصنعًا تغطي 36% فقط من احتياج السوق المحلي من الأدوية، الذي يصل حجمه إلى 32 مليار ريال، ما يجعله السوق الأكبر في المنطقة.

وأشار الزامل إلى أن حجم النمو في قطاع الأدوية المحلي يُقدر بـ 5 % سنويًا، منوها أن حجم الصادرات يُقدر بـ 1.5 مليار ريال.

وأعلن نائب وزير الصناعة عن توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية، وشركة “فايزر” العالمية، تستهدف بناء أساسات تصنيع لقاحات فيروسية وجينية في المملكة، وتقديم الدعم الفني لإنشاء منصة الخلايا البشرية.

 

 

 

 

 

 

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