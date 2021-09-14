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محامي يحذر من أخطاء قد تعرض مُلَّاك السيارات للمساءلة (فيديو)

محامي يحذر من أخطاء قد تعرض مُلَّاك السيارات للمساءلة (فيديو)
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 تواصل – فريق التحرير:

حذر المحامي نايف المرشدي من أخطاء قد تعرض مُلَّاك السيارات للمساءلة في مخالفات لم يرتكبوها.

وقال المرشدي، خلال استضافته على قناة “الرسالة”، إن السماح لشخص بآخر بقيادة السيارة دون تفويض عبر أبشر قد يعرض مالك السيارة لعقوبات جراء مخالفات ارتكابها الشخص الذي قاد سيارته دون تفويض، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في قناة “الرسالة”.

ووجه نايف المرشدي نصيحة مهمة لملاك السيارات بالمسارعة في نقل ملكيتها حال بيعها أو إتمام إجراءات التفويض عبر أبشر حال تمكين شخص آخر من استخدامها لتجنب معاقبته على مخالفات لم يرتكبها.

ولفت إلى أن تغليظ العقوبات ساهم في تقليل المخالفات، موضحا على سبيل المثال “أن عقوبة قطع الإشارة تصل إلى 3000 ريال أو الحبس، ما ساهم في الحد من مخالفات قطع الإشارة والمخالفات المرورية عموما.

 

 

 

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