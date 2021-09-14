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بعد إطلاقه رسمياً اليوم..تعرف على مواصفات ومزايا «آيفون 13» الجديد (فيديو وصور)

بعد إطلاقه رسمياً اليوم..تعرف على مواصفات ومزايا «آيفون 13» الجديد (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع عن مواصفات ومزايا الهاتف الآيفون 13 الجديد، وذلك بعد أن أعلنت شركة آبل Apple رسميًا، اليوم 14 سبتمبر ، في مؤتمرها السنوي، عن إطلاق هواتف آيفون 13 برو iPhone 13 Pro ، و آيفون برو ماكس 13 Pro Max.

وأوضح السبع، أنه تم الإعلان عن الأيفون 13 الجديد بخمس ألوان جديدة الواضح، مضيفا أن المساحة المخصصة للكاميرة الأمية والمستشعرات صارت أصغر.

وأضاف أن كاميرا الأيفون 13 فيها تحسينات في تصوير الصور والفيديو وصارت تدعم وضعية التصوير السينمائي في الفيديو، مشيرا إلى أن هناك تحسينات كبيرة وصلت لتقنية 5G وفيه تحسينات كبيرة قادمة للمستخدمين من ناحية السرعه مع دعم التقنيات الجديدة بحسب أبل.

وتابع أن بطارية الأيفون 13 أفضل من الإصدار السابق بزيادة ساعتين ونصف للأيفون 13 وزيادة ساعة ونصف للآيفون 13 ميني.

يذكر أن شركة آبل Apple أعلنت اليوم رسميًا، في مؤتمرها السنوي، عن هواتف آيفون 13 برو iPhone 13 Pro ، و آيفون برو ماكس 13 Pro Max.

ويحتوي الهاتفين، على شريحة A15 Bionic أسرع ، وثلاث كاميرات جديدة تمامًا ، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتز ProMotion يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000.

شاشات OLED في كلا الطرازين هي نفس أحجام العام الماضي عند 6.1 و 6.7 بوصة ، ولكن مع شقوق أصغر قليلاً.

وتقول شركة آبل إن الهواتف بها نظام ثلاثي الكاميرات جديد كليًا، يجب أن يوفر النطاق الفائق تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة ، ويزيد التقريب الآن حتى 3x ، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات الثلاث.

وتحتوي جميع الكاميرات الثلاث الآن على الوضع الليلي ، وهناك وضع ماكرو جديد لتصوير الأهداف على ارتفاع 2 سم فقط.

ويستخدم كلا الجهازين شريحة A15 Bionic الجديدة من Apple ، والتي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي، تقول Apple أيضًا أن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.

تتراوح خيارات التخزين لجهاز iPhone 13 Pro من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت ، وهي أكبر مساحة تخزين قدمتها Apple على الإطلاق على أي هاتف.

 

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