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تعرف على مدة إجازة اليوم الوطني للطلاب وفقا لـ «التقويم الدراسي»

تعرف على مدة إجازة اليوم الوطني للطلاب وفقا لـ «التقويم الدراسي»
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 تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تكون إجازة اليوم الوطني بالنسبة للطلاب والطالبات يومي الأربعاء والخميس 22 و23 سبتمبر وفقا للتقويم الدراسي.

وبعد إعلان وزارة الموارد البشرية أن عطلة اليوم الوطني 91 ستكون يوم الخميس 23 سبتمبر، فإن مدة الإجازة للطلاب والطالبات مع إجازة نهاية الأسبوع ستكون 4 أيام.

يذكر أن المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أعلن في وقت سابق، أن يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م سيكون عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال آل حماد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عطلة اليوم الوطني 91 ستكون يوم الخميس 15 صفر 1443هـ الموافق 23 سبتمبر 2021م، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقا للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية”.

 

 

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