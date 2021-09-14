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مختص يحذر من تعامل الأطفال مع بقايا الأجهزة الإلكترونية.. تسبب مرضاً خطيراً (فيديو)

مختص يحذر من تعامل الأطفال مع بقايا الأجهزة الإلكترونية.. تسبب مرضاً خطيراً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص في البيئة الدكتور فهد تركستاني، من خطورة بقايا الأجهزة الإلكترونية وتعرض الأطفال لها، ناصحاً بأنه في حال تعرض هذه الأجهزة للكسر فإنه يجب  تنظيف مكانها في أسرع وقت ممكن لحماية الجميع وخاصة الأطفال من انبعاثاتها .

وقال تركستاني، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن بعض الأجهزة الإلكترونية يخرج من بقاياه انبعاثات ضارة جدًا ولا يمكن ترك الأطفال معرضين لها دون وعي لخطورتها.

وأشار إلى أن المُركبات التي تخرج من شاشة التلفاز المكسورة تسبب السرطان، وهي خطر كبير على حياة الأطفال .

وأكد أنه يجب على الأسر منع الأطفال من الاقتراب من الغرفة التي يحتفظون داخلها ببقايا الأجهزة الإلكترونية.

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