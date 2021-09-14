وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الأمر

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لتذكير الناس بنعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة حكيمة.

كما تتضمن التوجيه التأكيد على الحديث عن أهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته، والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة الرشيدة.