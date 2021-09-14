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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الأمر

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لتذكير الناس بنعمة الأمن ووحدة الصف واجتماع الكلمة تحت قيادة حكيمة.

كما تتضمن التوجيه التأكيد على الحديث عن أهمية الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته، والتأكيد على وجوب الالتفاف حول القيادة الرشيدة.

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