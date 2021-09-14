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تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بمنطقة المدينة

تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بمنطقة المدينة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لقادة المركبات بمنطقة المدينة المنورة، بالحذر من رياح نشطة وأتربة تحد من الرؤية الافقية خلال الساعات القادمة.

وقالت أمن الطرق عبر حسابها بموقع “تويتر” أنها تنبه مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (الحناكية – العلا- المدينة المنورة – خيبر)، بأن المنطقة قد تشهدُ رياحا نشطة يُصاحبها أتربة مثارة، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر.

 

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