كل ما تريد معرفته عن تطبيق «تنقل».. المزايا وطريقة الاستخدام ورابط التحميل

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وفرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق “تنقل”، والذي يعد وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين ، أن التطبيق يتيح آلية الحجز المسبق، ويقلل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات؛ مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، كما يوفر للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية، وكذلك الدفع عند الاستلام، في خدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.

وأضافت ان إجراءات تقديم الطلب الإلكتروني عن طريق التطبيق تتضمن الخطوات التالية: «تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للوافد، ورقم الهاتف المحمول، ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد، ثم تحديد الوقت والتاريخ، وأسم مستخدم العربة».

وكذلك تحديد أحد الخيارات التالية للغرض من استخدام العربة: «طواف- سعي- طواف وسعي»، ثم اختيار حجم العربة «مقعد – مقعدين» واختيار عربة «بسائق أو بدون»، ثم اختيار طريقة السداد «نقدي عند الاستلام- إلكتروني»، ثم تأكيد الحجز، وستصل رسالة توضح تفاصيل الحجز، وتوجد خاصية إلغاء الحجز.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه استفاد من التطبيق حتى الآن اكثر من «2000» مستفيد, ويمكن تحميله عن طريق الروابط التالية:

رابط التحميل لمستخدمي هواتف أندرويد

رابط التحميل لمستخدمي هواتف أبل