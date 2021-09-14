توضيح من «الجوازات» بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة طالما مدة هوية المقيم أقل من 90 يوما.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مقيم، استفسر بشأن إمكانية تمديد تأشيرة الخروج والعودة، لشقيقه الموجود خارج البلاد وباقي على الإقامة 19 يوماً”.

وردت الجوازات بقولها: “وعليكم السلام، لا يمكن تمديد تأشيرة الخروج و العودة طالما مدة هوية مقيم أقل من 90 يوماً يتعين عليك أخي الكريم تجديد هوية مقيم لتمديد التأشيرة بالمدة المطلوبة”.

https://twitter.com/AljawazatKSA/status/1437772956634161154