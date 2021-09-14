الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11373.18 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 11373.18 نقطة
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11373.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات إعمار، والتصنيع، ونادك، وباتك، وصدر، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وشركة المعمر، وريدان، وبروج للتأمين، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.51% و 1.88% .
وجاءت أسهم شركات التصنيع، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات التصنيع، وصدر، والراجحي، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 236.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25614.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

مواد ذات صلة

7 مليارات ريال حجم التداول.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم فوق مستوى 11386 نقطة

7 مليارات ريال حجم التداول.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم فوق مستوى 11386 نقطة

7.5 مليار تداولات.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 11414 نقطة

7.5 مليار تداولات.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 11414 نقطة

«سوق الأسهم» تتراجع لمستوى 11310 نقاط.. 8.4 مليار ريال تداولات

«سوق الأسهم» تتراجع لمستوى 11310 نقاط.. 8.4 مليار ريال تداولات

«السوق المالية» تحيل مجموعة من 250 عضواً في برنامج تواصل اجتماعي للنيابة العامة

«السوق المالية» تحيل مجموعة من 250 عضواً في برنامج تواصل اجتماعي للنيابة العامة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة