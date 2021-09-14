الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين

الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين
0

تواصل- واس:

أطلقت الهيئة العامة للنقل رقمها الموحد (19929) لخدمة المستفيدين، وذلك بهدف تيسير وتسهيل وصول المستفيد للخدمات وتحسين تجربته.

وتوفر الهيئة العامة للنقل عبر الرقم الموحد عدة خدمات يمكن للمتصل الاستفادة منها بشكل مباشر عند الاتصال بالرقم، منها خدمات الدعم الفني لبوابة نقل، وخدمات تأجير السيارات، وخدمتي “بيان” و “وصل”، وخدمات النقل البحري، وكذلك خدمة الرد على استفسارات المتصلين وسيكون ضمن المرحلة الأولى للإطلاق والإعلان عن الرقم الموحد، والذي سيتضمن لاحقًا لخدمة الاعتراض على المخالفات التي تصدر من الهيئة العامة للنقل.

وسيكون الرقم الموحد 19929 في المرحلة القادمة متاحًا على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع، لضمان خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات لتواكب تطلعات المستفيدين والإسهام في تحقيق رضاهم وتحسين تجربتهم.

مواد ذات صلة

ضوابط لحماية حقوق مستخدمي أنشطة النقل البري والبحري.. تعرف عليها

ضوابط لحماية حقوق مستخدمي أنشطة النقل البري والبحري.. تعرف عليها

إطلاق منصة إلكترونية للاعتراض على مخالفات أنشطة النقل

إطلاق منصة إلكترونية للاعتراض على مخالفات أنشطة النقل

«النقل» تدرس 14 مساراً بحرياً وخمس مناطق مستهدفة للنقل الساحلي بين مدن المملكة

«النقل» تدرس 14 مساراً بحرياً وخمس مناطق مستهدفة للنقل الساحلي بين مدن المملكة

«هيئة النقل» تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

«هيئة النقل» تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة