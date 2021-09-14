وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية.. الشروط والتخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير طبي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية.

– فني معلومات صحية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (سجلات طبية، أو معلومات صحية).

– أخصائي تمريض: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)