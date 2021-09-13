بعد عام ونصف..حافظات «ماء زمزم» تعود للمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن إعادتها لحافظات ماء زمزم في أرجاء المسجد النبوي الشريف مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والصحية.

‏وكانت الوكالة قد سحبت كافة حافظات ماء زمزم من المسجد النبوي في بداية جائحة كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام وذلك حرصاً على مرتادي المسجد من أخطار انتقال فيروس كورونا.

وفي سياق متصل ، قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، بمبادرة توزيع وجبات إفطار صائم يومي (الاثنين والخميس) من كل أسبوع، والأيام البيض.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود الزهراني أن الإدارة حرصت على توفير أكثر من ( 2000) وجبة وفق الاشتراطات الصحية وتحقيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم التوزيع في أرجاء المسجد الحرام ( صحن المطاف – المطاف الدور الأول – توسعة الملك فهد ” الأرضي/الأول ” – المسعى ” الأرضي / الأول ” وتوزيع الوجبات للمعتمرين والزوار وتقديم الضيافة كذلك وهي عبارة عن معمول وتمر وزعت على (6000) آلاف مستفيد.