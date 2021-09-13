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مصادر: تغيير مرتقب في آلية تسديد «المخالفات المرورية»

مصادر: تغيير مرتقب في آلية تسديد «المخالفات المرورية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن تغييرات مرتقبة في آلية سياسة المخالفات المرورية الحالية وآلية استخلاصها من المخالفين.

وأوضحت المصادر، أن أبرز التغييرات تتمثل في اعتماد نظام جديد يلزم بسداد قيمة المخالفة خلال فترة زمنية محددة، وفقا لـ”العربية”.

وأضافت أنه في حال عدم السداد في الوقت المحدد ستتم إحالة المخالف إلى المحكمة لإلزامه بالدفع، وفقاً للنظام المطبق في العديد من دول العالم.

وتابعت المصادر، أن الإجراء الجديد يهدف إلى تخفيض نسب الحوادث والوفيات الناتجة عن المخالفات المرورية وتعزيز السلامة المرورية.

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