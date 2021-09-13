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«الجوازات» توجه رسالة للقادمين إلى المملكة بشأن اللقاحات

«الجوازات» توجه رسالة للقادمين إلى المملكة بشأن اللقاحات
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الجوازات، مساء اليوم الاثنين، جميع القادمين إلى المملكة المحصّنين وغير المحصّنين من غير المواطنين السعوديين، لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط الإلكتروني.

وأوضحت الجوازات أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم.

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن إمكانية تجديد جواز السفر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وأوضحت “الجوازات” في تغريدة على حسابها بموقع ” تويتر”، أنه عبر منصة “أبشر” الإلكترونية يتمكن المواطن أو المواطنة بالمملكة من تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وكانت ” الجوازات” قد شددت على  ضرورة استلام جواز السفر خلال 90 يوما من إصداره أو تجديده، وذلك تفاديا لإلغاء الجواز وعدم استرداد الرسوم.

وأكدت أن للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وأنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاما فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة (أبشر).

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