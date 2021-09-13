عضو اللجنة الوطنية للتعليم: انسحاب 300 ألف طالب من التعليم الأهلي والأجنبي

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أكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم بمجلس اتحاد الغرف السعودية إبراهيم الهملان انسحاب قرابة 300 ألف طالب وطالبة من التعليم الأهلي والأجنبي.

وقال إن المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي تكبدوا خسائر فادحة في 1442هــ، فضلا عن الانسحابات المفاجئة لـ300 ألف طالب وطالبة من المدارس بعد الإعلان عن استمرار الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية وتطبيق الحضور المتزامن للمرحلة المتوسطة والثانوية، فسادت حالة من الارتباك الشديد في المدارس الخاصة مع بدء العام الجديد، ما أضاع عليها فرص التخطيط والاستعداد الجيد.

وتابع الهملان، وفقا لـ”عكاظ”، أنه على الرغم من أن الجهات ذات العلاقة هي من أصدرت الموافقة على الدراسة الحضورية، إلا أنه كان بإمكان الوزارة إطلاع اللجنة الوطنية على التصور الممكن للدراسة في العام الحالي منذ وقت مبكر، حتى يتمكن المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي من التخطيط الجيد وتوفير متطلبات العام الدراسي.