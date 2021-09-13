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إيقاف مواطنَين ظهرا في مقطع يعتديان على فتاة بحائل

إيقاف مواطنَين ظهرا في مقطع يعتديان على فتاة بحائل
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف مواطنين اثنين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة بحائل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

 

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