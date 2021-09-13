«الأمن البيئي»: ضبط 36 مخالفاً لنظام البيئة في عدد من المناطق

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الأمن البيئي، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط 17 مخالفا لرعيهم 947 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و12 مخالفا لقيامهم بالصيد المخالف بحوزتهم 23 طيرًا مصيدًا و4 بنادق هوائية، و3 بنادق غازية، وبندقية رش شوزن، وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة في محمية الملك سلمان الملكية.

كما تم ضبط 4 مخالفين لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير، ومخالفين لنظام البيئة لقيامهم بتسويق وبيع ونقل أكثر من 54 م3 من الحطب المحلي، ومخالفا مقيما لقيامه بعرض وبيع كائنات فطرية، مؤكدة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.