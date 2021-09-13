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7 مليارات ريال حجم التداول.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم فوق مستوى 11386 نقطة

7 مليارات ريال حجم التداول.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم فوق مستوى 11386 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و 2.86% .

وجاءت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

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