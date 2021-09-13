«الطيران المدني»: تحديث آلية وإجراءات دخول المقيمين والزائرين وتقليص مدة الحجر المؤسسي

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي، على النحو التالي:

أولًا:القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق “توكلنا” في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

ثانيًا:القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحصًا بتقنية (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول (يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق “توكلنا” في خدمة التسلسل الزمني)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أنه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم حسب الآتي:

أولًا:تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر عاماً إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

ثانيًا:تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشر عاماً فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

وسيسري العمل بذلك اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 16/ 2/ 1443 هـ الموافق 23/ 9/ 2021 م الساعة 12 ظهراً.

وأكدت الهيئة أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح ساينوفارم ولقاح ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول، كما يجب على القادمين التسجيل في منصة “قدوم” قبل الوصول إلى المملكة، مشيرًة إلى أنه ستطبق إجراءات العزل حسب بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي، ولا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

ونوّهت هيئة الطيران المدني إلى تعديل إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبـق علـى غيـر المحصنيـن منهم الحجـر الصحـي المنزلـي لمـدة خمسة أيـام، وأن يتـم إجـراء فحـص كورونا لهـم فـي اليوم الخامس مـع تطبيـق الإجـراءات الاحترازيـة التـي تحددهـا وزارة الصحـة.

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني على أن التعليمات في المملكة تمنع دخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام دون استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة.