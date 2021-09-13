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«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442هـ .

جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالب مجلس الشورى بدعم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في استحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود.

وذكر الشورى أنه يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، والتوسع في الأساليب التي ثبت نجاحها.

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