الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«البيئة» تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

«البيئة» تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد
وزارة البيئة والمياه والزراعـة.
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (20) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (170) (المرحلة الثانية) المعلن عنها بتاريخ 15-07-1441هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (10) أيام عمل، اعتباراً من تاريخ 07-02-1434 هـ الموافق 14-09-2021م.

وأوضحت الوزارة أنه يجب تسجيل موعد للمرشح في عيادة اللياقة لدى إحدى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، و إبراز تطبيق توكلنا، و إحضار الهوية الوطنية ونسخة منها، إحضار صورة شخصية (4*6).

وأشارت إلى أن مقر المقابلة في مخرج 12 حي الملك عبدالله بالرياض بمبنى وكالة الخدمات المشتركة الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)، مبينة أنه يمكن معرفة أسماء المتقدمين والمتقدمات عبر رابط الوزارة،هنا.

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بتقويم أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف بالرياض

وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بجازان

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط والتخصصات

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.. الشروط والتخصصات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>