«البيئة» تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (20) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (170) (المرحلة الثانية) المعلن عنها بتاريخ 15-07-1441هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (10) أيام عمل، اعتباراً من تاريخ 07-02-1434 هـ الموافق 14-09-2021م.

وأوضحت الوزارة أنه يجب تسجيل موعد للمرشح في عيادة اللياقة لدى إحدى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، و إبراز تطبيق توكلنا، و إحضار الهوية الوطنية ونسخة منها، إحضار صورة شخصية (4*6).

وأشارت إلى أن مقر المقابلة في مخرج 12 حي الملك عبدالله بالرياض بمبنى وكالة الخدمات المشتركة الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3)، مبينة أنه يمكن معرفة أسماء المتقدمين والمتقدمات عبر رابط الوزارة،هنا.