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تعرف على أسباب الإصابة بـ «ديسك الظهر» وطرق الوقاية منه

تعرف على أسباب الإصابة بـ «ديسك الظهر» وطرق الوقاية منه
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة ممثلة في تجمع الرياض الصحي الثاني ما هو ديسك الظهر «الانزلاق الغضروفي» وما أسباب حدوثه وما طرق الوقاية منه؟.

وقال “تجمع الرياض الصحي” عبر حسابه بتويتر إن ديسك الظهر أو ما يُسمى بالانزلاق الغضروفي أو متلازمة القرص المنزلق هو مشكلة في أحد الغضاريف الموجودة بين فقرات الظهر التي تكون العمود الفقري.

وأشار إلى أن أسباب حدوثه تكمن في زيادة الوزن، والعامل الوراثي، وتقدم العمر، والتدخين.

وأوضح أن طرق الوقاية تتلخص في الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط الرياضي، والحرص على إبقاء الظهر مستقيماً وتجنب الجلوس المطول، وأخيراً استخدام تقنيات الحمل السليمة عند رفع الأشياء.

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