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قرار جديد من «التجارة» بعد اشتراط «التحصين» لدخول المنشآت التجارية

قرار جديد من «التجارة» بعد اشتراط «التحصين» لدخول المنشآت التجارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة سمحت للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية والمسابقات المكانية مع التزام المنشأة بالطاقة الاستيعابية، وذلك بعد اشتراط دخول المحصنين فقط للمنشآت التجارية.

وقال الحسين، في تغريدة عبر “تويتر”: “مع دخول المحصنين فقط للمنشآت التجارية،وتشديد الرقابة لتطبيق كافة الاحترازات.. وزارة التجارة تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية والمسابقات المكانية مع التزام المنشأة بالطاقة الاستيعابية”.

وأضاف متحدث وزارة التجارة، أن هذا القرار خاضع للمراجعة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

 

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