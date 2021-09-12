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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تقرير أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرتين إيرانيتين هاجمتا مطار أربيل بالعراق

تقرير أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرتين إيرانيتين هاجمتا مطار أربيل بالعراق
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تواصل – وكالات:

كشفت تقارير غربية أن القوات الأمريكية الموجودة بالعراق تمكنت من إسقاط طائرتين إيرانيتين بدون طيار هاجمتا مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة “فوكس نيوز” إن نظام الصواريخ والمدفعية والهاون الأمريكي (C-RAM) اشتبك مع الطائرتين بدون طيار المحملتين بالقنابل التي صنعت في إيران- وفقاً لـ”العربية الحدث”-.

كما اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين ماروتو، في بيان نُشر على تويتر، أن مثل هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين والقوات المرابطة وقوات التحالف للخطر.

ولا تزال تداعيات الهجوم الذي استهدف مطار أربيل أمس السبت، مستمرة حتى الآن، فبعدما دانت القنصلية الأمريكية بشدة ما حدث، معتبرة إياه تهديداً لسيادة واستقرار العراق، أكد متحدث باسم التحالف الدولي أن الحادث لم يوقع أي إصابات أو أضرار

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