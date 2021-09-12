الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

عوامل خطرة تؤدي إلى اضطراب فرط حركة الطفل  وتشتت انتباهه 

عوامل خطرة تؤدي إلى اضطراب فرط حركة الطفل  وتشتت انتباهه 
0

تـواصل – الرياض:

يعاني الكثير من الوالدين أو المعلمين أو المخالطين للطفل من ضعف أو قصر فترة الانتباه لديه والتي لا تناسب عمره ، والذي يسمى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وقد يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية والأكاديمية والاجتماعية للطفل ويحتاج تشخيص سريع وعلاج مختصين لتجنب آثاره المستقبلية .

ويختلف علاجه حسب كل مريض ومحددات كالعمر .

ومن أسبابه تعرض الجنين لمواد سامة مثل مستويات عالية من الرصاص أثناء الحمل أو في سن مبكرة ، انخفاظ الوزن أو نقص الأكسجين .

تدخين الأم أو تعاطي المخدرات أو الكحول .

ومن مضاعفات فرط الحركة وتشتت الانتباه

صعوبات في التعلم والفشل المهني والبطالة ، اضطرابات في النوم والأكل ، الوقوع في الحوادث والمشادات ومخالفة القانون وارتكاب الجرائم .

يوجد علاج دوائي وسلوكي ووقائي يؤكد المختصين على ضرورة العمل بها .

مواد ذات صلة

«الصحة»: يُمنع أخذ لقاح «فايزر أو أسترازينيكا» في هذه الحالة  

«الصحة»: يُمنع أخذ لقاح «فايزر أو أسترازينيكا» في هذه الحالة  

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة