عوامل خطرة تؤدي إلى اضطراب فرط حركة الطفل  وتشتت انتباهه 

تـواصل – الرياض:

يعاني الكثير من الوالدين أو المعلمين أو المخالطين للطفل من ضعف أو قصر فترة الانتباه لديه والتي لا تناسب عمره ، والذي يسمى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وقد يؤدي إلى اضطراب الحالة النفسية والأكاديمية والاجتماعية للطفل ويحتاج تشخيص سريع وعلاج مختصين لتجنب آثاره المستقبلية .

ويختلف علاجه حسب كل مريض ومحددات كالعمر .

ومن أسبابه تعرض الجنين لمواد سامة مثل مستويات عالية من الرصاص أثناء الحمل أو في سن مبكرة ، انخفاظ الوزن أو نقص الأكسجين .

تدخين الأم أو تعاطي المخدرات أو الكحول .

ومن مضاعفات فرط الحركة وتشتت الانتباه

صعوبات في التعلم والفشل المهني والبطالة ، اضطرابات في النوم والأكل ، الوقوع في الحوادث والمشادات ومخالفة القانون وارتكاب الجرائم .

يوجد علاج دوائي وسلوكي ووقائي يؤكد المختصين على ضرورة العمل بها .