«مواطن» يقبل رأس والده على الهواء بعد تصنيفه ضمن أفضل 50 معلما في العالم (فيديو)

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عبر المعلم “علي الزهراني” الذي اختارته مؤسسة “فاركي” العالمية ضمن قائمة أفضل 50 معلماً على مستوى العالم، عن شكره لوالده وقبل يده ورأسه على الهواء مباشرة.

وبعد أن الشاب الزهراني، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة الإخبارية”، بتقبيل رأس ويد والده، قال إن الكلام يعجز عن وصف فضل والدي ووالدتي علي.

وقال إنه تعلم من والدته ووالدته الخير والصبر والاجتهاد، وبفضل دعواتهم تم له التوفيق.

وتابع المعلم علي الزهراني، أن والده خدم الوطن لمدة 34 لذا تعلم منه الإخلاص والأمانة والاجتهاد في العمل.