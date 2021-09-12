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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«برنامج ريف» يوضح شرط دعم محصول «الحبحب»

«برنامج ريف» يوضح شرط دعم محصول «الحبحب»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج ريف، اليوم الأحد، أنه يتم دعم محصول “الحبحب” في حالة كان يتم ريه وسقيه بمياه الأمطار.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف أن من ضمن شروط القبول “أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل، وأن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم، وألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص، وألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال”.

ومن ضمن الشروط أيضا “ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج، تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج، وكذلك  الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج، وأن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

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