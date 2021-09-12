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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك يوم الأربعاء 15 صفر 1443هـ الموافق 22 سبتمبر 2021م .

وقالت الهيئة إنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية “ومنها دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة، وكذلك دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع تودع في حساب الهيئة”.

ومن الشروط أيضا “يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و (20) يوم للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى”.

وأيضا سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا ، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.